SpaceX заняла третье место в списке самых дорогих стартапов

Космическая компания Илона Маска SpaceX заняла третье место в списке «единорогов» — частных стартапов с рыночной оценкой более $1 млрд до выхода на биржу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные CB Insights.

Напомним, что недавно компания привлекла новое финансирование в размере $1,9 млрд. Сейчас SpaceX оценивается в $46 млрд, говорится в сообщении.

Стартапы, оценочная стоимость которых выше, чем у SpaceX — это две китайские технологические компании DiDi и TikTok.

Ранее при испытаниях ракетного двигателя SpaceX был установлен новый мировой рекорд — давление в камере достигло 330 бар.

Фото: Oleg_Yakovlev / Shutterstock