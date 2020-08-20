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SpaceX заняла третье место в списке самых дорогих стартапов
Новости
Екатерина Кочкина
Космическая компания Илона Маска SpaceX заняла третье место в списке «единорогов» — частных стартапов с рыночной оценкой более $1 млрд до выхода на биржу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные CB Insights.
SpaceX заняла третье место в списке самых дорогих стартаповЕкатерина Кочкина
Напомним, что недавно компания привлекла новое финансирование в размере $1,9 млрд. Сейчас SpaceX оценивается в $46 млрд, говорится в сообщении.
Стартапы, оценочная стоимость которых выше, чем у SpaceX — это две китайские технологические компании DiDi и TikTok.
Ранее при испытаниях ракетного двигателя SpaceX был установлен новый мировой рекорд — давление в камере достигло 330 бар.
Фото: Oleg_Yakovlev / Shutterstock
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