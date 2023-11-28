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Центральный контрагент «СПБ Биржи» приостановил вывод средств со счетов клиентов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центральный контрагент «СПБ Биржи» приостановил вывод средств со счетов участников торгов. Об этом сообщил «Цифра Брокер».

Центральный контрагент «СПБ Биржи» приостановил вывод средств со счетов клиентов

Компания проинформировала о получении уведомления со стороны «СПБ Клиринг». В нем говорится о неисполнении поручения участников на «возврат денежных средств, являющихся средствами обеспечения». Также в уведомлении сказано о неисполнении поручений по замене валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения. 

В связи с этим «Цифра брокер» не сможет исполнять поручения клиентов на вывод средств в иностранной валюте (долларах США, китайских юанях, гонконгском долларе) в том числе полученных по конверсионным сделкам на торгах «СПБ Биржи». Эти меры будут действовать до снятия ограничений.

«Кроме того, указанные денежные средства в иностранной валюте как не доступные для совершения сделок, не будут учитываться ООО "Цифра брокер" в составе клиентских портфелей в т. ч. в составе обеспечения обязательств Клиентов перед Брокером по сделкам с неполным покрытием», — заключили в «Цифра брокере».

Ранее на прошлой неделе «Цифра Брокер» сообщила о принудительном закрытии коротких позиций клиентов по иностранным бумагам на «СПБ Бирже».

В начале месяца «СПБ Биржа» наряду с АФК «Система» и несколькими российскими банками пополнила SDN-лист США. Попадание в этот список означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов, а также запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

Из-за санкций у «СПБ Биржи» начались проблемы с расчетами по сделкам от 1 и 2 ноября, но площадка заявила, что указанные расчеты проведены 20 ноября.

27 ноября в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании «СПБ Биржи» банкротом, но суд его не принял.

Фото на обложке: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock

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