Центральный контрагент «СПБ Биржи» приостановил вывод средств со счетов клиентов

Центральный контрагент «СПБ Биржи» приостановил вывод средств со счетов участников торгов. Об этом сообщил «Цифра Брокер».

Компания проинформировала о получении уведомления со стороны «СПБ Клиринг». В нем говорится о неисполнении поручения участников на «возврат денежных средств, являющихся средствами обеспечения». Также в уведомлении сказано о неисполнении поручений по замене валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения.

В связи с этим «Цифра брокер» не сможет исполнять поручения клиентов на вывод средств в иностранной валюте (долларах США, китайских юанях, гонконгском долларе) в том числе полученных по конверсионным сделкам на торгах «СПБ Биржи». Эти меры будут действовать до снятия ограничений.

«Кроме того, указанные денежные средства в иностранной валюте как не доступные для совершения сделок, не будут учитываться ООО "Цифра брокер" в составе клиентских портфелей в т. ч. в составе обеспечения обязательств Клиентов перед Брокером по сделкам с неполным покрытием», — заключили в «Цифра брокере».

Ранее на прошлой неделе «Цифра Брокер» сообщила о принудительном закрытии коротких позиций клиентов по иностранным бумагам на «СПБ Бирже».

В начале месяца «СПБ Биржа» наряду с АФК «Система» и несколькими российскими банками пополнила SDN-лист США. Попадание в этот список означает изоляцию от долларовой системы, заморозку активов, а также запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

Из-за санкций у «СПБ Биржи» начались проблемы с расчетами по сделкам от 1 и 2 ноября, но площадка заявила, что указанные расчеты проведены 20 ноября.

27 ноября в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании «СПБ Биржи» банкротом, но суд его не принял.

Фото на обложке: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock