Больше трети россиян отказались сокращать расходы на фоне санкций

Сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch в начале марта провел опрос среди 1,4 тыс. россиян об изменения потребительского поведения на фоне зарубежных санкций. Почти 65% граждан незначительно сократят расходы или не станут делать этого вообще в связи с антироссийскими санкциями.

Более 35% респондентов не планируют сокращать свои расходы, около 25% сократят их незначительно, 31% урежут свои траты, а около 9%, напротив, собираются увеличить свои расходы, передают «Известия».

Большая часть тех, кто будет сокращать расходы, сэкономит на путешествиях (47,6%). Россияне также планируют сократить траты на рестораны и развлечения (31,6%). Еще почти 30% респондентов могут сэкономить на технике, по 23% на одежде или обуви, доставке еды и напитках навынос, а также 14% на медицине и лекарствах.

При этом более четверти россиян напротив, не собираются экономить на путешествиях. Половина участников отказывается сокращать траты на еду, 23% — на медицину и лекарства, 15% — на одежду и обувь, 13% — на развлечения и рестораны, 10% — на технику.

В Calltouch пояснили, что данные компании совпадают с результатами опроса. В некоторых сферах специалисты отметили приток заявок в связи с тем, что люди находятся в состоянии неопределенности и пытаются скупить товары впрок из-за приостановке деятельности многих компаний, колебания курса рубля.

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