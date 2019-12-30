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Владелец «Спортмастера» купил датскую компанию Sport Nordic Holding ApS

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Группа Sportmaster Operations Pte. Ltd, владеющая ритейлером «Спортмастер», купила датскую Sport Nordic Holding ApS, которая управляет европейскими сетями Sportmaster и Rezet Sneaker Store. Сделка закрыта, но ее подробности не раскрываются. Об этом сообщает «Интерфакс».

Владелец «Спортмастера» купил датскую компанию Sport Nordic Holding ApS

Как передает издание, это первая инвестиция компании в Западной Европе. По словам представителя «Спортмастера», ее планируют использовать как базу для развития в этом регионе.

Управляющим датской компании станет Януш Гембарски, департамента развития бизнеса группы.

Российская операционная компания группы — ООО «Спортмастер». По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», она на 100% принадлежит сингапурской Sportmaster Operations Pte. Ltd. Выручка российского «Спортмастера» в 2018 году составила 107,4 млрд рублей, чистая прибыль — 15,65 млрд рублей.

Фото: ILYA AKINSHIN / Shutterstock

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