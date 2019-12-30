Владелец «Спортмастера» купил датскую компанию Sport Nordic Holding ApS

Группа Sportmaster Operations Pte. Ltd, владеющая ритейлером «Спортмастер», купила датскую Sport Nordic Holding ApS, которая управляет европейскими сетями Sportmaster и Rezet Sneaker Store. Сделка закрыта, но ее подробности не раскрываются. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как передает издание, это первая инвестиция компании в Западной Европе. По словам представителя «Спортмастера», ее планируют использовать как базу для развития в этом регионе.

Управляющим датской компании станет Януш Гембарски, департамента развития бизнеса группы.

Российская операционная компания группы — ООО «Спортмастер». По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», она на 100% принадлежит сингапурской Sportmaster Operations Pte. Ltd. Выручка российского «Спортмастера» в 2018 году составила 107,4 млрд рублей, чистая прибыль — 15,65 млрд рублей.