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Spotify рассказал о форматах рекламного сотрудничества с российскими брендами

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заключил рекламные контракты на 12 новых рынках, включая Россию, сообщил Rusbase представитель компании. Сервис рассказал о возможных рекламных форматах и первых партнерах в РФ.

Spotify рассказал о форматах рекламного сотрудничества с российскими брендами

Spotify стал доступен в России с 15 июля. Сервис предлагает пользователям более 50 млн треков российских и зарубежных исполнителей и возможность прослушивать их на любых устройствах.

В России и странах СНГ продажами рекламы займется локальная команда Spotify совместно с рекламной сетью Httpool.

Рекламные форматы Spotify, доступные в России:

  • Аудио. Позволяет компании обратиться к человеку, когда он слушает музыку: через динамик, наушники или во время поездки за рулем. Аудиореклама проигрывается между песнями во время активных сессий.
  • Видеореклама. Представляет собой анимированные баннеры. Видеоролики активируются между песнями во время рекламных перерывов и сопровождаются дополнительным баннером для повышения эффективности кампании.
  • Размещение интерактивных баннеров в мобильном приложении или на десктопе, по которым пользователь может перейти на сайт бренда.

Рекламодатели могут выйти на целевую аудиторию в Spotify через мобильные устройства, компьютеры, умные колонки, игровые приставки и другие устройства. Подробнее об условиях сотрудничества с сервисом можно узнать по ссылке

В России одними из первых брендов, подписавших рекламные контракты со Spotify, стали Ferrero Russia и ivi. 

Фото: Unsplash

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