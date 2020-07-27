Spotify рассказал о форматах рекламного сотрудничества с российскими брендами

Музыкальный стриминговый сервис Spotify заключил рекламные контракты на 12 новых рынках, включая Россию, сообщил Rusbase представитель компании. Сервис рассказал о возможных рекламных форматах и первых партнерах в РФ.

Spotify стал доступен в России с 15 июля. Сервис предлагает пользователям более 50 млн треков российских и зарубежных исполнителей и возможность прослушивать их на любых устройствах.

В России и странах СНГ продажами рекламы займется локальная команда Spotify совместно с рекламной сетью Httpool.

Рекламные форматы Spotify, доступные в России:

Аудио. Позволяет компании обратиться к человеку, когда он слушает музыку: через динамик, наушники или во время поездки за рулем. Аудиореклама проигрывается между песнями во время активных сессий.

Позволяет компании обратиться к человеку, когда он слушает музыку: через динамик, наушники или во время поездки за рулем. Аудиореклама проигрывается между песнями во время активных сессий. Видеореклама. Представляет собой анимированные баннеры. Видеоролики активируются между песнями во время рекламных перерывов и сопровождаются дополнительным баннером для повышения эффективности кампании.

Представляет собой анимированные баннеры. Видеоролики активируются между песнями во время рекламных перерывов и сопровождаются дополнительным баннером для повышения эффективности кампании. Размещение интерактивных баннеров в мобильном приложении или на десктопе, по которым пользователь может перейти на сайт бренда.

Рекламодатели могут выйти на целевую аудиторию в Spotify через мобильные устройства, компьютеры, умные колонки, игровые приставки и другие устройства. Подробнее об условиях сотрудничества с сервисом можно узнать по ссылке.

В России одними из первых брендов, подписавших рекламные контракты со Spotify, стали Ferrero Russia и ivi.

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