Spotify приобрел компанию для хостинга подкастов Megaphone за $235 млн

Сервис прослушивания музыки, Spotify приобрел компанию для размещения подкастов Megaphone. Все подкасты, размещенные на Megaphone, получат доступ к технологии размещения рекламы Spotify SAI (Streaming Ad Insertion). Об этом сообщает пресс-служба Spotify.

Технология SAI позволяет подобрать подходящую для подкаста рекламу и добавить ее в режиме реального времени, основываясь на местоположении пользователя, возрасте и типе его устройства.

«Spotify и Megaphone предложат издателям подкастов инновационные инструменты, которые помогут им больше зарабатывать ... скоро мы сделаем потоковую вставку рекламы доступной для издателей подкастов на Megaphone, впервые эта технология будет доступна третьим лицам», — отмечают в Spotify.

По данным The Verge, сумма сделки составляет около $235 млн.

Отмечается, что для использования SAI рекламодатели и владельцы подкастов должны будут заплатить Megaphone за размещение шоу или распространение рекламы. Всего на платформе Megaphone размещены более 5,5 тысяч шоу от таких издателей, как Slate, iHeartMedia, Disney и Vox Media.

Благодаря Megaphone Spotify теперь владеет разветвленной экосистемой подкастов: сетью эксклюзивных шоу, проигрывателем подкастов, ПО для создания подкастов, хостинговой компанией и командой специалистов по продаже рекламы, пишет The Verge.

По данным Bloomberg, на покупку подкастинговых компаний Spotify потратила уже более $800 млн. В 2019 году компания купила студии Gimlet Media, Anchor, Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience.

В России сервис Spotify официально заработал 15 июля 2020 года. В конце октября компания объявила, что по итогам третьего квартала текущего года запуск платформы в России является самым успешным в истории сервиса.

Фото: Hemin Xylan / Shutterstock