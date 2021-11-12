Spotify объявил о покупке платформы для аудиокниг Findaway

Стриминговый музыкальный сервис Spotify сообщил о покупке платформы для аудиокниг Findaway. Условия сделки не разглашаются, но ее планируют закрыть к концу этого года.

Spotify вместе Findaway намерен ускорить свой выход на рынок аудиокниг. Это очередной шаг фирмы к объединению всех типов аудиоматериалов в одном сервисе, пишет TechCrunch.

Сервис в дальнейшем намерен предоставить расширенный доступ к аудиокнигам для 381 млн активных пользователей Spotify в месяц.

Согласно данным, ожидается, что объемы рынка аудиокниг вырастет с $3,3 млрд в 2020 году до $15 млрд к 2027 году.

В течение 2020 года акции Spotify подорожали более, чем вдвое – с $121 за бумагу в марте до $315 в декабре. Однако в 2021 году потеряли в цене почти 40%.

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