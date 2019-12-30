Нидерландскую компанию StartMail внесли в реестр Роскомнадзора
Владелец почтового сервиса StartMail был признан организатором распространения информации . Как сообщает «Коммерсантъ», сервис был внесен Роскомнадзором в соответствующий реестр по требованию спецслужб.
Согласно «закону Яровой», теперь StartMail должен будет хранить данные российских пользователей в течение шести месяцев.
По заявлению регулятора, компания была включена в в реестр после того, как Роскомнадзор получил от нее «затребованное уведомление», пишет «Ъ».
Ранее в этом году Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com. СМИ писали о том, что требования могут быть связаны с волной лжеминирований – письма приходили с ящиков на указанных почтовых платформах.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter