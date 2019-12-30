Нидерландскую компанию StartMail внесли в реестр Роскомнадзора

Согласно «закону Яровой», теперь StartMail должен будет хранить данные российских пользователей в течение шести месяцев.



По заявлению регулятора, компания была включена в в реестр после того, как Роскомнадзор получил от нее «затребованное уведомление», пишет «Ъ».



Ранее в этом году Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com. СМИ писали о том, что требования могут быть связаны с волной лжеминирований – письма приходили с ящиков на указанных почтовых платформах.





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