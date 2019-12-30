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Нидерландскую компанию StartMail внесли в реестр Роскомнадзора

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Владелец почтового сервиса StartMail был признан организатором распространения информации . Как сообщает «Коммерсантъ», сервис был внесен Роскомнадзором в соответствующий реестр по требованию спецслужб.

Нидерландскую компанию StartMail внесли в реестр Роскомнадзора

Согласно «закону Яровой», теперь StartMail должен будет хранить данные российских пользователей в течение шести месяцев.

По заявлению регулятора, компания была включена в в реестр после того, как Роскомнадзор получил от нее «затребованное уведомление», пишет «Ъ».

Ранее в этом году Роскомнадзор потребовал заблокировать почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com. СМИ писали о том, что требования могут быть связаны с волной лжеминирований – письма приходили с ящиков на указанных почтовых платформах.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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