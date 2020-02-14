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Онлайн-кинотеатр Start привлек финансирование от «Мегафона»

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Онлайн-кинотеатр Start привлек финансирование от «Мегафона» в виде инвестиционного займа. Оператор получил часть долей в компании в залог, пишет «Коммерсантъ».

Онлайн-кинотеатр Start привлек финансирование от «Мегафона»
  • По данным базы «Спарк-Интерфакс», обременение наложено на доли в ООО «Диджитал Медиа Холдинг», которому принадлежат 74% Start (остальное у «Газпром-Медиа»).
  • В частности, в залоге оказались доли соучредителей «Диджитал Медиа Холдинг» Эдуарда Илояна, Алексея Троцюка, Виталия Шляппо и Дениса Жалинского и гендиректора Юлии Миндубаевой. Учредители владеют по 23,75% компании, Миндубаева — 5%.
  • В «Мегафоне» подтвердили, что профинансировали Start — это было сделано, чтобы сервис «увеличил объемы производства оригинального контента».
  • Источники Ъ на медиарынке сообщили, что «Мегафон» вел переговоры о покупке миноритарной доли или блокирующего пакета в Start. Решение по сделке может быть принято через несколько месяцев, полагает один из источников.
  • Start был основан в 2017 году. Видеосервис производит собственный контент. В его библиотеке есть сериал «Содержанки», который купил Amazon, и «Лучше, чем люди», который приобрел Netflix.
  • В конце 2019 года Илоян говорил, что Start ищет стратегического инвестора, которому основатели готовы уступить 25-49% в компании. 

Фото: Stock-Asso / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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