В России разработали экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут

Российская компания «Медико-биологический союз» разработала экспресс-тест, который, по собственным заявлениям, выявляет коронавирус за 15 минут. Сейчас образец устройства проходит тестирование, сообщает РИА Новости.

При помощи специального устройства у человека берется мазок из слизистой носа или глотки. В тесте применяется метод изотермической полимеразной цепной реакции.

В компании отмечают, что использование устройства не требует специальной подготовки и сделать анализ может любой человек в любом месте.

Сейчас образец устройства тестируют. К октябрю-ноябрю должен быть представлен опытный образец. Затем запланированы клинические испытания картриджей и прибора.

«Медико-биологический союз» — биотехнологическая компания, созданная в 1992 году. Занимается разработкой и созданием современных средств для диагностики здоровья.

Напомним, коронавирус начал распространяться в Китае в конце 2019 года. Очагом стал рынок морепродуктов в Ухане. Источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей. Предположительно, это были южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра, они продавались на рынке.

Отслеживать распространение коронавируса можно на специальной онлайн-карте. Сейчас количество жертв коронавируса достигает 4,3 тысяч человек, число заболевших — 121,5 тысяч, число выздоровевших — 66 тысяч человек.

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