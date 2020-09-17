Акселератор «Газпром нефти» начал новый набор стартапов в сферах мобильности и финтеха

Акселератор «Газпром нефти» StartupDrive начал набор в третью программу. Об этом Rusbase рассказали в «Газпром нефти».

В 2021 году StartupDrive продолжит работать со стартапами, которые разрабатывают технологичные продукты в сферах любого вида мобильности, грузоперевозок, антифрода, такси, каршеринга, а также в сферах розничных продаж и финтеха.

Программа акселерации рассчитана на три месяца. За это время компания и стартап составят дорожную карту развития продукта и разработают решение.

Критерии отбора проектов:

работающий продукт на уровне не ниже зрелого MVP;

наличие первых клиентов и продаж;

укомплектованная команда;

потенциальная ценность от сотрудничества.

Для стартапа сотрудничество с «Газпром нефтью» — возможность расширить клиентскую базу. Для компании работа со стартапами — расширение экосистемы сервисов для своих клиентов.

«Мы работаем со стартапами на том уровне, когда они пока еще не могут дотянуться до первых венчурных инвестиций, после акселерации шансы на получение дополнительного финансирования значительно возрастают», — прокомментировал руководитель акселератора StartupDrive Константин Мусатов.

Узнать подробнее об акселераторе и подать заявку на участие можно по ссылке.

Фото: Unsplash