Банки выпустили около 1 млн платежных стикеров

За три месяца с начала года российские банки выпустили примерно 1 млн платежных стикеров. Выручка от продажи составила 400 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой результаты опроса агентства Smart Ranking.

По итогам года количество выпущенных стикеров может вырасти до 4–6 млн. Согласно данным исследования, каждый десятый россиянин планирует приобрести платежный стикер.

По данным НСПК на начало марта 2023 года, 16 российских банков уже выпускают или тестируют платежные стикеры. Первыми к проекту подключились «Тинькофф». «Сбербанк» и «Альфа-банк» заявили о выпуске стикеров в феврале.

По данным НСПК на начало марта 2023 года, 16 российских банков уже выпускают или тестируют платежные стикеры:

В феврале МТС и «МТС-банк» запустили платежный стикер Pay Tag и собственное приложение МТС Pay, к которому можно привязать карты «Мир» любого банка и затем выбирать, какой из них платить.

Также в феврале стало известно о запуске платежных стикеров для бизнеса в России от «Локо-Банка» и стикеров для физлиц от МКБ.

16 марта к выпуску стикер-карт для бесконтактной оплаты также присоединился «Банк Хоум Кредит».

«Дом.РФ», «Росбанк» и «Экспобанк» планируют до конца августа 2023 года запустить свои платежные стикеры.

Стикеры также тестируют в ВТБ, «Почта Банке», «Абсолюте».

Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» 23 мая выпустил компактный платежный стикер для бесконтактной оплаты.

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