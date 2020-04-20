Три краудфандинговые платформы ограничили работу

Вслед за краудлендинговой платформой StartTrack еще три площадки для коллективных инвестиций ограничили работу. Об этом сообщает РБК.

Краудлендинговый сервис «Город денег» как минимум до конца мая перестал выдавать займы компаниям из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Это компании по организации мероприятий, гостиницы и рестораны, а также бизнес, связанный с импортом и экспортом.



По данным «Города денег», в прошлом году на кредиты таким компаниям приходилось 27% от общего объема привлеченных средств.

Платформа Lendly.ru не выдает займы малому и среднему бизнесу под залог недвижимости. Ограничение действует как минимум до 30 апреля.

Краудлендинговая площадка JetLend приостановила одобрение займов компаниям из всех секторов. Как рассказали Rusbase представители платформы, это необходимо, чтобы «откалибровать систему рисков»

«Мы продолжаем принимать заявки на финансирование от заемщиков — их, кстати, достаточно много, мы фиксируем рост запросов от малого и среднего бизнеса. Но рассматривать заявки мы начнем с понедельника, 20 апреля», — рассказали в JetLend.

Ранее о прекращении работы на неопределенный срок Rusbase рассказал генеральный директор платформы StartTrack Константин Шабалин. Он отметил, что риски ведения бизнеса на заемный капитал стали серьезно превышать возможный доход частных инвесторов.

По информации РБК, другие площадки усилили оценку кредитных рисков заемщиков. Об этом рассказали «Поток», Penenza, SimplyFi.

Фото: Africa Studio / Shutterstock