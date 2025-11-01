«Страховка от выгорания»: 12% назвали её необходимостью XXI века, 33% — хотят «нервный выходной» по полису
43% россиян хотят страховку от осенней хандры и выгорания
Половина россиян (52,8%) осенью ощущают усталость, а почти каждый пятый (18,3%) отмечает признаки выгорания и хандры. Такие данные приводит страховой брокер Mains. На фоне общего снижения тонуса и настроения идея «страховки от выгорания» получила поддержку у 43,6% участников — многие считают, что помощь в борьбе со стрессом должна быть встроена в систему страхования.
Россияне хотят «антистресс»-страховку и выходной по полису
Исследование Mains охватило 1276 человек из 17 крупных городов страны. Почти каждый второй респондент (43,6%) поддержал идею «страховки от выгорания», а 12,9% назвали её «необходимостью XXI века».
Также среди самых востребованных опций: абонемент в спортзал или SPA (40,9%), «нервный выходной» (33,8%), медитации и приложения для релаксации (20,3%) и консультации психолога (18,7%). Почти 9% хотели бы объединить все эти услуги в одном пакете.
Однако большинство (50,8%) готовы оформить такую опцию только если её оплатит работодатель. До 500 рублей в месяц готовы платить 17,5% опрошенных, до 1000 рублей — 20,9%, а более 1000 рублей — 10,8%.
Хандра, выгорание и усталость — три настроения осени
Среди причин упадка сил чаще всего называют рабочие стрессы (40,1%), новостной фон (35,2%) и нехватку солнца (33,3%). Каждый пятый (20,2%) признался, что недавно думал об отпуске, а 11% респондентов описали своё состояние как «всё плохо». Лишь 17,9% участников исследования сообщили, что осенью чувствуют себя полными энергии.
В качестве способов борьбы со стрессом 39,7% россиян выбирают разговор с близкими, 34,2% — стараются игнорировать проблему, 13,9% обращаются к психологу, а 12,2% предпочитают спорт, сериалы и сладости.
Психолог Пироговского университета: хандра — часть биологии
По словам Екатерины Орловой, врача и клинического психолога Пироговского университета, осенняя хандра — не выдумка, а естественная реакция организма на сокращение светового дня и изменение биоритмов.
Екатерина Орлова подчёркивает, что это временное сезонное состояние, а не депрессия. Отличить одно от другого можно по сохранной реакции на приятные стимулы — если человек способен радоваться простым вещам, значит, речь идёт о функциональной, а не клинической хандре.
Как справиться с осенней хандрой
Екатерина Орлова советует не бороться с хандрой, а мягко управлять своим состоянием. Среди эффективных способов — фототерапия, прогулки при дневном свете, дозированная физическая активность и восполнение недостатка витамина D,если он присутствует по анализам.
Эксперт рекомендует придерживаться принципа «одного маленького дела» — не ставить больших целей, а действовать постепенно.
Контекст
Исследование Mains показало, что в России растёт интерес к ментальному здоровью и страховым продуктам, связанным со стрессом. Идея «антивыгорания» может стать новым направлением на рынке ДМС, особенно если работодатели начнут включать подобные опции в корпоративные программы. Осенняя хандра остаётся массовым состоянием, но эксперты уверены: при осознанном подходе её можно превратить в период восстановления.
Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash
