Эксперты заметили катастрофическую зависимость рынка стройматериалов от импортного оборудования. В некоторых сегментах, например, саморезах, монтажной пене, газобетоне она достигает 100%.
Сведения о зависимости российского рынка строительных материалов от зарубежного оборудования содержатся в аналитическом исследовании, с которым ознакомился РБК.
Зависимость рынка от импортного оборудования в долях распределилась следующим образом:
- 100% – керамический и другой лицевой кирпич, фасадная плитка, керамогранит, саморезы, монтажная пена и средства для изоляции, газобетон;
- 90% – химические средства, применяемые в строительстве;
- 80% – сухие смеси;
- 70% – изоляция на основе минеральных компонентов.
Аналитики привели оценку, что 97% продаваемой в России фасадной клинкерной плитки является импортной, также как 85% саморезов и 80% герметиков.
Некоторые эксперты отметили, что у России есть возможность заместить западное оборудование в сегменте строительных материалов. Для этого нужно обнулить таможенные пошлины на ввоз оборудования из Белоруссии, Индии, Китая и оказать поддержку отечественным производителям, подчеркнул исполнительный директор ассоциации «Безопасность и качество» Александр Акимов.
Фото на обложке: bogdanhoda /
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