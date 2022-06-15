Эксперты заметили катастрофическую зависимость рынка стройматериалов от импортного оборудования. В некоторых сегментах, например, саморезах, монтажной пене, газобетоне она достигает 100%.

Сведения о зависимости российского рынка строительных материалов от зарубежного оборудования содержатся в аналитическом исследовании, с которым ознакомился РБК.

Зависимость рынка от импортного оборудования в долях распределилась следующим образом:

100% – керамический и другой лицевой кирпич, фасадная плитка, керамогранит, саморезы, монтажная пена и средства для изоляции, газобетон;

90% – химические средства, применяемые в строительстве;

80% – сухие смеси;

70% – изоляция на основе минеральных компонентов.

Аналитики привели оценку, что 97% продаваемой в России фасадной клинкерной плитки является импортной, также как 85% саморезов и 80% герметиков.

Некоторые эксперты отметили, что у России есть возможность заместить западное оборудование в сегменте строительных материалов. Для этого нужно обнулить таможенные пошлины на ввоз оборудования из Белоруссии, Индии, Китая и оказать поддержку отечественным производителям, подчеркнул исполнительный директор ассоциации «Безопасность и качество» Александр Акимов.

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