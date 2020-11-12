Суд освободил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста

Инвестор находился под домашним арестом с 11 апреля.

«Суд приходит к выводу о необходимости смягчения меры пресечения», — огласил решение судья в преддверии рассмотрения дела по существу в Мещанском суде Москвы.

Верховный суд также обязал Калви своевременно являться в суд и запретил выходить из дома ночью.

Суд также снял арест с имущества фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей. При вынесении этого решения суд учел, что обвинение было переквалификацию с «мошенничества» на «растрату», а также отказ потерпевших от имущественных требований.

В частности, арест снят с квартиры, которую супруга фигуранта дела француза Филиппа Дельпаля купила на кредитные деньги, чтобы ее мужа перевели из СИЗО под домашний арест (стоимость этой жилплощади оценивается в 31 млн рублей), с квартиры родителей еще одного фигуранта, а также с двух мотоциклов другого обвиняемого.

«Каких-либо оснований полагать, что имущество приобретено в результате преступной деятельности или использовалось для нее, в ходатайстве не изложено», — сообщил судья.

Суд указал, что следствие завершено, банк «Восточный» уже получил свои деньги, которые стали предметом спора, и запланировал отказаться от иска.

Ограничительные меры, как сообщается, сохранены для изъятых при обысках денег. Прокуратура отмечала, что они понадобятся на случай приговора в виде штрафа.

Фигурантами дела также являются француз Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев — они находятся под домашним арестом.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга банку были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, которая проводилась по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд рублей. Никто из фигурантов вину не признает. Baring Vostok отрицает причинение ущерба этим соглашением.