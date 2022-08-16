Samsung представила первый в мире изогнутый игровой монитор

Samsung представила первый в мире изогнутый игровой монитор. Диагональ Odyssey Ark составляет 55 дюймов, а радиус кривизны в 1000R, по заявлению разработчика, позволяет максимально глубоко погрузить пользователя в происходящее на экране.

О новинке Samsung рассказала в пресс-релизе.

По заявлению компании, монитор Odyssey Ark является первым в мире изогнутым игровым монитором. Дисплей имеет разрешение 4K, частоту обновления экрана 165 Гц и поддерживает несколько технологий для улучшения изображения, в том числе передовую Neural Quantum Processor Ultra, которая использует несколько нейросетей.

Дисплей монитора можно регулировать по углу наклона и высоте, а также переводить его в вертикальный формат.

Монитор оснащен встроенными динамиками и сабвуфером общей мощностью 60 Вт и разъемом 3,5 мм для подключения наушников и гарнитуры. Настройками монитора можно управлять в том числе с помощью пульта.

Монитор Odyssey Ark поступил в продажу по цене $3,5 тысяч.

Фото на обложке: Samsung