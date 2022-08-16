Samsung представила первый в мире изогнутый игровой монитор. Диагональ Odyssey Ark составляет 55 дюймов, а радиус кривизны в 1000R, по заявлению разработчика, позволяет максимально глубоко погрузить пользователя в происходящее на экране.
О новинке Samsung рассказала в пресс-релизе.
По заявлению компании, монитор Odyssey Ark является первым в мире изогнутым игровым монитором. Дисплей имеет разрешение 4K, частоту обновления экрана 165 Гц и поддерживает несколько технологий для улучшения изображения, в том числе передовую Neural Quantum Processor Ultra, которая использует несколько нейросетей.
Дисплей монитора можно регулировать по углу наклона и высоте, а также переводить его в вертикальный формат.
Монитор оснащен встроенными динамиками и сабвуфером общей мощностью 60 Вт и разъемом 3,5 мм для подключения наушников и гарнитуры. Настройками монитора можно управлять в том числе с помощью пульта.
Монитор Odyssey Ark поступил в продажу по цене $3,5 тысяч.
Фото на обложке: Samsung
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