Нефтесервисная группа «Таграс» стала инвестором венчурного фонда «Вымпелкома»

Входящее в нефтесервисный холдинг «Таграс» ООО «ТМС групп» стало владельцем 20%-ной доли в структуре «Вымпелкома» для инвестиций в стартапы — ООО «Хайв» . Об этом говорится в сообщении телеком-оператора.

«Таграс» приобрел долю в ООО «Хайв», поскольку венчурное инвестирование является «одним из значимых инструментов стратегии» нефтесервисной группы», уточняется в пресс-релизе.

В «Вымпелкоме» рассчитывают, что наличие у ООО «Хайв» партнера «расширит бизнес-кругозор», а его экспертиза «усилит ценностное предложение для стартапов». По словам директора по инновациям «Вымпелкома» Николая Евченко, компания «намерена продолжить активные инвестиции в ближайшие пару лет».

В августе прошлого года «Хайв» заявил о намерении привлекать внешних партнеров. По состоянию на январь 2024 года в портфеле этой компании насчитывается 15 стартапов. После сделки с «Таграс» «Вымпелкому» в ООО «Хайв» принадлежит 80%.

«Вымпелком» создал «Хайв» в 2022 году для инвестирования в стартапы и поддержки предпринимательства в РФ. В портфеле этой компании находятся сервис облачных решений для ресторанов Restik, платформа корпоративного обучения Kampus, сервис по управлению маркетингом Callibri, разработчик системы видеоаналитики «Кенди Флип Роботс», сервис подготовки к экзаменам «Новая школа», онлайн-платформа Novator, ритейл-медиа Eshopmedia.

Холдинг «Таграс» — российская нефтесервисная группа, созданная в 2006 году. В структуру входит 8 дивизионов и 54 предприятия, которые оказывают полный комплекс услуг для компаний нефтегазовой отрасли.

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