Российская сеть «Тануки» откроет ресторан в Узбекистане

Российская сеть японских ресторанов «Тануки» откроет первую точку в Ташкенте. Основатель Александр Орлов инвестировал порядка 100 млн рублей в запуск заведения.
Сумма включает разработку дизайна интерьера и ремонт, покупку кухонного оборудования, расходы на аренду, зарплату персоналу и закупку продуктов на первое время работы, сообщил Forbes.
Для развития ресторанного бизнеса в республике Орлов привлек нескольких партнеров, имена которых в компании не раскрывают.
«Тануки» будет работать в Узбекистане как ресторан «качественного среднего сегмента». Главным конкурентным преимуществом заведения в сети считают широкий ассортимент блюд.
В 2021 году предприниматель открыл в Узбекистане несетевой ресторан паназиатской кухни TOKU. В будущем планируется запуск еще трех-четырех заведений.
В июле совладелец сети японских ресторанов «Тануки» и владелец ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов решил продать холдинг полностью или частично предпринимателям из ОАЭ. Имена покупателей, стоимость сделки пока неизвестны.
В апреле сеть «Тануки» потребовала 158 тыс. рублей от «Мужского государства» (экстремистское движение, запрещено в РФ) за травлю в сети.
«Тануки» планировала взыскать убытки от травли еще в октябре 2021 года. «Мужское государство» объявило «войну» «Тануки» из-за рекламы с темнокожими моделями и радужным флагом, который напоминает флаг ЛГБТ.
Под травлю из-за подобной рекламы также попал суши-ресторан «Ёбидоёби».
Фото на обложке: Unsplash
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