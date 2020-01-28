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Банкам запретят брать комиссию за платежи по ЖКХ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

До конца февраля 2020 года в Госдуму будет внесен законопроект, который наложит на банки запрет брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова.

Банкам запретят брать комиссию за платежи по ЖКХ

По его словам, инициатива уже получила одобрение от Банка России.

Он добавил, что технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. В настоящее время комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», — пояснил Неверов.

По его словам, в изначальном проекте планировалось ввести такой запрет и на комиссию при уплате штрафов и других обязательных платежей, позднее от этой идеи после консультаций с отраслевым сообществом пришлось отказаться.

Фото: Unsplash

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30 января 2020

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