Tecno сообщила о начале продаж в РФ бюджетных смартфонов с NFC

Новинки появятся в продаже в DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «М.Видео» с 7 февраля по цене за Spark Go 2022 – 8990 рублей и Spark 8C – 10 990 рублей.

Tecno Spark Go 2022 в дизайне серии Spark работает на облегченной версии Android 11 Go Edition, оснащен батареей 5000 мАч. У смартфона 6,52-дюймовый IPS-экран и четырехъядерный процессор MediaTek Helio A22. В телефоне предусмотрены 2 ГБ оперативной и 32 ГБ собственной памяти с возможностью расширения, сообщил портал Cnews.

Устройство оснащено двумя камерами, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойным слотом для nano SIM-карт и NFC-модулем.

Новая версия Tecno Spark 8С на ОС Android 11 – продолжение модельного ряда Spark 8-й серии. У смартфона 6,6-дюймовый HD+ IPS-экран, поддержка звука DTS и аккумулятор 5000 мАч. Устройство работает на процессоре Unisoc T606 на восемь ядер с оперативной памятью на 4 Гб и собственной на 64 ГБ. У телефона также две камеры с функцией бьютификатора и распознаванием улыбки. Есть сканер отпечатков пальцев, тройной слот для nano SIM-карт? microSD (до 256 ГБ) и NFC-модуль.

Near field communication, NFC («связь в близком поле») — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. Технологию применяют не только для бесконтактной оплаты и считывания меток. NFC также используется в устройствах «умного» дома, автомобилях и даже в качестве ключей.

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Фото на обложке: Unsplash