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ВТБ сообщил о новом способе обмана россиян мошенниками

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мошенники придумали новый способ украсть деньги с банковских карт россиян. Они представляются сотрудниками компаний-операторов связи, сообщают о взломе смартфона и просят переадресовать SMS, чтобы получить доступ к онлайн-банку.

ВТБ сообщил о новом способе обмана россиян мошенниками

О новом способе мошенничества рассказали в пресс-службе ВТБ.

Мошенники звонят людям от лица сотрудников службы поддержки операторов мобильной связи и сообщают о том, что телефон, якобы взломан. Затем они просят ввести на смартфоне USSD-команду, которая меняет настройки приема сообщений и звонков и, тем самым, получают доступ к SMS-паролям для входа в онлайн-банк и совершения платежей.

«Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров», – отметили в пресс-службе ВТБ.

Количество обращений клиентов ВТБ в контакт-центр с жалобой на действия мошенников в мае выросло на 70% (до 640 тысяч) по отношению к апрелю.

Фото на обложке: oatawa / Shutterstock

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