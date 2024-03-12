Сбой в работе Telegram — приложение «висит», не отправляются сообщения

В работе Telegram произошел сбой – уже третий за последний месяц. Жалобы на работу мессенджера приходят в основном от пользователей из Центральной России. У многих приложение «зависло», сообщения не отправляются.
Третий за последний месяц сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют поступающие от пользователей жалобы, которые регистрируют сервисы для отслеживания корректности работы интернет-ресурсов.
В основном жалобы поступают от пользователей из Москвы и Петербурга. Они касаются невозможности отправлять и получать сообщения в Telegram, а также о том, что приложение мессенджера «зависло».
Сбой в работе Telegram происходит третий раз за последний месяц. 27 февраля сбой затронул работу не только Telegram, но и YouTube, «ВКонтакте» и другие сервисы.
18 февраля в работе Telegram произошел глобальный сбой – проблемы с доступом к мессенджеру наблюдались у пользователей со всего мира.
Фото на обложке: Natee Meepian /
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