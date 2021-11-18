Telegram оштрафован еще на 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд в Москве признал мессенджер Telegram виновным в очередном административном правонарушении — оно выразилось в отказе удалять запрещенную в России информацию.

Компания Telegram Messenger Inc признана виновной в административном правонарушении по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф в 3 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

С учетом нового штрафа сумма всех полученных Telegram с начала года превысила 40 млн рублей. При этом часть постановлений суда пока не вступили в силу.

Также в России по той же статье неоднократно привлекались Google, Facebook, Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех пяти компаний уже составляет около 200 млн рублей.

В 2021 году сервисы, по данным Роскомнадзора, в том числе не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

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Фото на обложке: Unsplash