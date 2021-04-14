Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Внутренняя конкуренция»: Telegram представил новые web-версии приложения

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Мессенджер Telegram анонсировал запуск двух новых web-клиентов: «Версия К» и «Версия Z». В компании это объяснили «верой во внутреннюю конкуренцию».

«Внутренняя конкуренция»: Telegram представил новые web-версии приложения

Обе версии доступны как для мобильных, так и для десктопных устройств, сообщает «Коммерсантъ».

Новые версии поддерживают тёмную тему, папки, анимированные стикеры, комментарии и другие функции. В то же время в них отсутствует ряд функций Telegram: это голосовые и секретные чаты, а также редактор фотографий и переключение между учетными записями. Также в новых версиях нельзя будет пожаловаться на спам.

По заявлению «Коммерсанта», новые клиенты мессенджера могут являться работами из конкурса Telegram по созданию web-версий: как сообщает издание, по его результатам в январе 2020 года были награждены 32 разработчика, победитель под ником Hip Hyena получил $10 тыс.

Ранее стало известно, что Telegram планирует провести IPO в течение ближайших двух лет.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: yamonstro / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Групповые чаты в Telegram: как бизнесу их использовать
  2. 2 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
  3. 3 Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать
  4. 4 «Когда я захотел сменить работу — сделал об этом пост и получил более 30 предложений за 2 дня». Как раскрутить Telegram-канал и что он может дать
  5. 5 «Блокировка не принесла больших изменений»: как сейчас зарабатывают владельцы Telegram-каналов
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2021

Форум Impulse Технологии непрерывных изменений & Employee Experience

15 апреля 2021

Health Tech Show

16 апреля 2021

Акселератор для медицинских стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ