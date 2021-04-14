«Внутренняя конкуренция»: Telegram представил новые web-версии приложения

Мессенджер Telegram анонсировал запуск двух новых web-клиентов: «Версия К» и «Версия Z» . В компании это объяснили «верой во внутреннюю конкуренцию».

Обе версии доступны как для мобильных, так и для десктопных устройств, сообщает «Коммерсантъ».

Новые версии поддерживают тёмную тему, папки, анимированные стикеры, комментарии и другие функции. В то же время в них отсутствует ряд функций Telegram: это голосовые и секретные чаты, а также редактор фотографий и переключение между учетными записями. Также в новых версиях нельзя будет пожаловаться на спам.

По заявлению «Коммерсанта», новые клиенты мессенджера могут являться работами из конкурса Telegram по созданию web-версий: как сообщает издание, по его результатам в январе 2020 года были награждены 32 разработчика, победитель под ником Hip Hyena получил $10 тыс.

Ранее стало известно, что Telegram планирует провести IPO в течение ближайших двух лет.

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Фото: yamonstro / Depositphotos.