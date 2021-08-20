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Tesla создаст робота-гуманоида Tesla Bot

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава Tesla Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot. Прототип которого может появиться уже на следующий год.

Tesla создаст робота-гуманоида Tesla Bot

Робот будет весить примерно 57 кг при росте чуть выше 172 см и передвигаться со скоростью 8 км/ч. Он стнет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo, сообщил TechCrunch.

«В принципе, если подумать о том, что мы делаем с автомобилями, Tesla, возможно, является крупнейшей в мире компанией в сфере робототехники, потому что наши машины похожи на наполовину разумных роботов на колесах», — заявил Илон Маск в ходе выступления на Дне искусственного интеллекта Tesla.

С процессором, который в компании назвали «полностью автономным компьютером», или FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo и нейронными сетями, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем, есть смысл придать этому форму робота-гуманоида», добавил предприниматель.

Маск надеется, что в будущем робот сможет взять на себя часть повседневных задач человека, как, например, покупка продуктов.

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Фото: Tesla

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