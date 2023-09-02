Tesla снижает цену бета-версии FSD на $3 тыс

Компания-производитель электромобилей Tesla снизила цену на бета-версию программного обеспечения для «полного самостоятельного вождения» (Full Self Driving — FSD) на $3 тыс., теперь программа будет стоить $12 тыс.

Снижение на 20% по сути возвращает прежнюю цену FSD. Изначально стоимость этой «усовершенствованной системой помощи водителю» (Advanced Driver Assistance System — ADAS) была как раз $12 тыс. Затем в прошлом году ее повысили до $15 тыс., а теперь вновь вернули к исходной, напоминает TechCrunch.

При этом разница в функционале обычного и улучшенного автопилота и FSD весьма ощутима. В стандартной комплектации Tesla предусмотрен стандартный автопилот. За $6 тыс. можно поставить так называемый «улучшенный автопилот», который помогает при парковке, а также выводит автомобиль из труднодоступных мест с помощью приложения для смартфона.

За гораздо большие деньги владельцы Tesla могут приобрести систему FSD, которая обеспечивает управление без помощи рук на автомагистралях, а также включает возможность распознавать сигналы светофора и знаки (в идеале) останавливаться на перекрестках в соответствие с приборами и указателями.

Хотя генеральный директор компании Илон Маск пообещал, что FSD в конечном итоге предложит функционал полного автономного вождения, он также не устает предупреждать, что автомобили Tesla не станут самоуправляемыми и не являются автономными.

Напомним, что в феврале Tesla отозвала свое программное обеспечение FSD и временно приостановила новые релизы. С тех пор Национальное управление безопасности дорожного движения высказало опасения по поводу безопасности FSD, которую Tesla намерена в конечном итоге сделать доступной для других автопроизводителям на основании лицензии.

Востребованность услуги эксперты ставят под сомнение, поскольку и GM, и Ford, и другие автоконцерны разрабатывают и внедряют свои собственные ADAS.

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