Tesla снижает цену бета-версии FSD на $3 тыс

Компания-производитель электромобилей Tesla снизила цену на бета-версию программного обеспечения для «полного самостоятельного вождения» (Full Self Driving — FSD) на $3 тыс., теперь программа будет стоить $12 тыс.
Снижение на 20% по сути возвращает прежнюю цену FSD. Изначально стоимость этой «усовершенствованной системой помощи водителю» (Advanced Driver Assistance System — ADAS) была как раз $12 тыс. Затем в прошлом году ее повысили до $15 тыс., а теперь вновь вернули к исходной, напоминает TechCrunch.
При этом разница в функционале обычного и улучшенного автопилота и FSD весьма ощутима. В стандартной комплектации Tesla предусмотрен стандартный автопилот. За $6 тыс. можно поставить так называемый «улучшенный автопилот», который помогает при парковке, а также выводит автомобиль из труднодоступных мест с помощью приложения для смартфона.
За гораздо большие деньги владельцы Tesla могут приобрести систему FSD, которая обеспечивает управление без помощи рук на автомагистралях, а также включает возможность распознавать сигналы светофора и знаки (в идеале) останавливаться на перекрестках в соответствие с приборами и указателями.
Хотя генеральный директор компании Илон Маск пообещал, что FSD в конечном итоге предложит функционал полного автономного вождения, он также не устает предупреждать, что автомобили Tesla не станут самоуправляемыми и не являются автономными.
Напомним, что в феврале Tesla отозвала свое программное обеспечение FSD и временно приостановила новые релизы. С тех пор Национальное управление безопасности дорожного движения высказало опасения по поводу безопасности FSD, которую Tesla намерена в конечном итоге сделать доступной для других автопроизводителям на основании лицензии.
Востребованность услуги эксперты ставят под сомнение, поскольку и GM, и Ford, и другие автоконцерны разрабатывают и внедряют свои собственные ADAS.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Именно это мешает российским «умным технологиям» для авто
- 2 Tesla представила обновленную версию Model 3
- 3 След Tesla: где работают бывшие сотрудники Илона Маска
- 4 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 5 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
03 сентября 2023
05 сентября 2023
08 сентября 2023