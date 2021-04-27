Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Рекордная прибыль»: Tesla опубликовала квартальный отчёт

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Компания Tesla опубликовала отчёт за первый квартал 2021 года. Автопроизводителю удалось заработать значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше прогнозов рынка.

«Рекордная прибыль»: Tesla опубликовала квартальный отчёт

Tesla удалось реализовать за январь-март почти 185 тысяч автомобилей, сообщается в опубликованном отчёте компании. Стоимость автомобилей увеличилась на 13%.

Квартальная выручка Tesla за январь-март составила $10,39 млрд; в прошлом году за аналогичный период показатели равнялись $5,99 млрд, рост составил 74%. Как сообщает «Интерфакс», эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали несколько большие показатели: чистая прибыль — $509 млн, выручка — $10,48 млрд.

Чистая прибыль Tesla — $438 млн, годом ранее она составляла лишь $16 млн.

От убытка компанию спасла продажа квот на вредные выбросы. В минувшем квартале Tesla получила от неё рекордные $518 млн — это на 46% больше, чем ранее.

Квартальный отчёт Tesla был опубликован на фоне скандала: ранее Tesla Model S попала в смертельную аварию в Техасе, при этом виновником ДТП эксперты называют автопилот электрокара.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Nadezda Murmakova / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
  2. 2 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
  3. 3 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
  4. 4 6 автомобильных компаний, которые сыграют важную роль в 2017 году
  5. 5 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2021

MediaSoft Инвестиции — инвестиции до 10 млн в SaaS-стартапы

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

30 апреля 2021

Фонд Сколково и Отраслевой акселератор Госкорпорации Росатом запускают третий отбор в совместный бизнес-акселератор

Все ВОЗМОЖНОСТИ