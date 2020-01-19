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Клиент «Тинькофф» случайно пополнил чужой счет в банкомате с бесконтактной идентификацией

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Клиент банка «Тинькофф» вносил наличные в банкомате с бесконтактной оплатой и по ошибке пополнил чужой счет. В банке заявили, что не встречали такого вида мошенничества. Об этом рассказал пользователь Игорь Костылев  Facebook у себя на странице.

Клиент «Тинькофф» случайно пополнил чужой счет в банкомате с бесконтактной идентификацией

Знакомый Костылева воспользовался банкоматом, где, как выяснилось впоследствии, была открыта сессия предыдущего клиента банка.
Обычно каждое действие при использовании бесконтактного метода нужно подтверждать, но в его случае устройство не потребовало дополнительных действий. Поэтому держатель карты внес деньги на чужой счет.  

Пострадавший и автор поста обратились за помощью в банк. В поддержке ответили, что не встречали случаев мошенничества по такой схеме.

Как сообщает Banki.ru, деньги уже вернулись владельцу.

В пресс-службе банка изданию сказали, что подобные сценарии в работе устройств практически исключены именно потому, что создают условия для мошенничества.

При подозрении, что банкомат могл сработать неправильно, необходимо обратиться в банк, который его установил, советуют в «Тинькофф».

В 2019 пользователь Facebook рассказал о новой схеме мошенничества с кредитными картами и банкоматами, в которой участвует несколько человек.

Фото: Syda Productions / Shutterstock

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28 января 2020

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

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16 февраля 2020

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