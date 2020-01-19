Клиент «Тинькофф» случайно пополнил чужой счет в банкомате с бесконтактной идентификацией

Знакомый Костылева воспользовался банкоматом, где, как выяснилось впоследствии, была открыта сессия предыдущего клиента банка.

Обычно каждое действие при использовании бесконтактного метода нужно подтверждать, но в его случае устройство не потребовало дополнительных действий. Поэтому держатель карты внес деньги на чужой счет.



Пострадавший и автор поста обратились за помощью в банк. В поддержке ответили, что не встречали случаев мошенничества по такой схеме.



Как сообщает Banki.ru, деньги уже вернулись владельцу.



В пресс-службе банка изданию сказали, что подобные сценарии в работе устройств практически исключены именно потому, что создают условия для мошенничества.



При подозрении, что банкомат могл сработать неправильно, необходимо обратиться в банк, который его установил, советуют в «Тинькофф».



В 2019 пользователь Facebook рассказал о новой схеме мошенничества с кредитными картами и банкоматами, в которой участвует несколько человек.





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