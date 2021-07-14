«Тинькофф» открывает набор на двухлетнюю программу по бэкенд-разработке

Лекции Академии Бэкенда будут проходить в онлайн-формате, а семинары — в региональных вузах и офисах «Тинькофф» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Рязани. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Для студентов из других городов сформируют несколько онлайн-групп. Как сообщили в финансовой организации, курс от «Тинькофф» — часть учебной программы ВШЭ и МФТИ в 2021-2022 учебном году.

«В первые два семестра студенты прослушают курс по профессиональной разработке и распределенным системам. В третьем и четвертом семестрах — курс по SRE (Прим. RB — Site reliability engineering, то есть, проектирование надежности сайтов). Обучение займет от 14 часов в неделю: около четырех часов — на лекции с семинарами и около десяти часов — на домашние задания», — говорится в сообщении.

Чтобы пройти отбор в Академию Бэкенда, студентам нужно до 25 июля 2021 года оставить заявку, заполнить анкету и пройти соревнование на знание алгоритмов. Следующим этапом отбора станет интервью. Успешные кандидаты получат письмо о зачислении по электронной почте, а само обучение начнется в сентябре.

Академия Бэкенда — не первая инициатива банка в сфере образования. Так, в прошлом году «Тинькофф» запустил оплачиваемую стажировку для студентов «Тинькофф. Старт». Это трехмесячная программа, которая помогает освоить профессию в сфере IT-технологий.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock