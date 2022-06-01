Пользователи «Тинькофф» пожаловались на невозможность перевести деньги

Пользователи мобильного приложения «Тинькофф» пожаловались на невозможность перевести деньги. При входе в приложение сообщается, что оно может работать с ошибками.
Клиенты банка при попытке перевести деньги видят сообщение о том, что «по техническим причинам сервис недоступен».
Читатели RB.RU также жалуются на невозможность запустить приложение.
RB.RU направил запрос в «Тинькофф».
Фото на обложке: Primakov /
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