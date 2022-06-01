Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи «Тинькофф» пожаловались на невозможность перевести деньги

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи мобильного приложения «Тинькофф» пожаловались на невозможность перевести деньги. При входе в приложение сообщается, что оно может работать с ошибками.

Пользователи «Тинькофф» пожаловались на невозможность перевести деньги

Клиенты банка при попытке перевести деньги видят сообщение о том, что «по техническим причинам сервис недоступен». 

Читатели RB.RU также жалуются на невозможность запустить приложение.

RB.RU направил запрос в «Тинькофф». 

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ставки по валютным вкладам для юрлиц могут стать отрицательными
  2. 2 Госбанки будут передавать биометрию клиентов в ЕБС
  3. 3 ЕС одобрил отключение Сбербанка от SWIFT
  4. 4 «Альфа-Банк», «Делобанк» и ПСБ признаны лучшими мобильными банками для предпринимателей
  5. 5 Как россиянам открыть счет в банках Армении — инструкция
Ак Барс Банк
Начался прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июня 2022

SafeBoard

01 июня 2022

«Архипелаг 2022»

03 июня 2022

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ