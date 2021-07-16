Обороты предприятий общественного питания в Москве восстановятся с первого дня после отмены системы QR-кодов, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов назвал это «отличной новостью для общепита».

«Обороты восстановятся с первого дня. Более того, за счет отложенного спроса они будут превышать прошлые показатели», — сообщил уполномоченный, слова которого приводит пресс-служба.

По оценкам Титова, потери составляли 30-90% в зависимости от наличия веранды. При этом, по его словам, «вряд ли многие закрылись, период ограничений был достаточно коротким». Омбудсмен признал, что новые меры поддержки не помешают отрасли, однако главная мера — не вводить новые ограничения.

Как сообщалось ранее, в Москве с 19 июля отменяется система QR-кодов. Также снова будет разрешена работа фуд-кортов и ночных ресторанов при условии соблюдения санитарных требований.

Система QR-кодов была введена в Москве с 28 июня. Без QR-кода невозможно было попасть внутрь заведения общепита (только на летнюю веранду) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Основанием для получения QR-кода были сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном за последние полгода заболевании коронавирусом, либо ПЦР-тест.

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Фото: Unsplash