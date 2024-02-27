Переводчик «Яндекса» обошел Google Translate по качеству перевода с английского на русский

Международный независимый бенчмарк DiBiMT назвал «Яндекс Переводчик» лучшим среди других языковых моделей и онлайн-переводчиков в категории перевода текста с английского на русский язык.

Переводчик от «Яндекса» обошел по этому переводу DeepL и Google Translate.

Также сервис занял третье место по качеству перевода с английского на китайский, немецкий, итальянский и испанский языки.

Тест показал, что «Переводчик» лучше других сервисов определяет значение конкретных английских слов в предложениях и допускает меньшее количество семантических ошибок.

По качеству перевода с английского на китайский лидирует Google Translate, с английского на немецкий, итальянский, испанский — DeepL.

Всего в рейтинге представлено 8 сервисов — «Яндекс Переводчик», Google Translate, DeepL, OPUS, MBart50, MBart50MTM, M2M100LG, M2M100.

Как проводилось тестирование:

Исследователи собрали базу данных из нескольких тысяч предложений на английском языке с омонимами — одинаковыми по написанию словами, которые имеют разное значение. Модели и сервисы перевели эти предложения, а алгоритмы бенчмарка определили процент корректно переведенных слов.

Кроме того, правильные варианты выборочно проверяли профессиональные переводчики, что обеспечило высокое качество замеров. На основе этих показателей был сформирован публичный рейтинг.

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