За $4 млрд: Twitter рассчитывал поглотить Clubhouse

Переговоры были прекращены по неизвестной причине, сообщили Bloomberg анонимные источники. Представители обеих соцсетей пока никак не комментировали информацию.

Ранее сообщалось, что Clubhouse оценивается в $4 млрд перед стартом нового раунда инвестиций: капитализация компании выросла в 4 раза всего за несколько месяцев. По информации Bloomberg, после провала переговоров с Twitter Clubhouse решил попробовать привлечь дополнительные инвестиции с учётом новой оценки стоимости компании.

Не так давно Twitter также запустил функцию голосовых чатов под названием Twitter Space: c февраля платформа доступна на Periscope в бета-версии. Clubhouse, несмотря на огромную популярность, тоже не стоит на месте в развитии и представил плафторму Payments, с помощью которой можно будет отправлять донаты любимым модераторам и спикерам.

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