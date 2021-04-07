Clubhouse готовит новый раунд для инвесторов: Капитализация соцсети может вырасти в 4 раза

Clubhouse начал переговоры о новом раунде инвестиций. Оценка стоимости компании может достичь $4 млрд — это в 4 раза больше, чем в январе.

На данный момент неясно, какое количество средств планирует привлечь Clubhouse и какие инвесторы примут участие в раунде, пишет Bloomberg. По словам собеседников портала, пожелавших сохранить анонимность, условия раунда могут измениться; оценка компании, по их мнению, при этом может достичь отметки в $4 млрд. Пресс-секретарь Clubhouse не ответила на запрос Bloomberg.

Одним из главных инвесторов приложения является венчурный фонд Andreessen Horowitz. До последнего на данный момент раунда инвестиций в январе фонд оценивал материнскую компанию Clubhouse Alpha Exploration Co. в $100 млн долларов; во время январских инвестиций компанию оценили в $1 млрд.

Тем временем сам Clubhouse продолжает совершенствоваться: вчера было объявлено о грядущем появлении в приложении сервиса Payments — он обеспечит отправку донатов любимым модераторам и спикерам.

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Фото: oksanatukane / Depositphotos