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В 2022 году ритейлеры продали 3 млн «умных» колонок

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году ритейлеры продали 3 млн «умных» колонок в России. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Больше всего россияне интересовались девайсами в декабре. Об этом RB.RU рассказали в «М.Видео-Эльдорадо» .

В 2022 году ритейлеры продали 3 млн «умных» колонок

Средний чек на умную колонку был на уровне 8 тыс. рублей, в декабре – примерно 7,5 тыс. рублей.На спрос, по словам продавцов, повлияли расширение функциональности и разнообразие бюджетных версий устройств.

В тройке самых популярных моделей умных колонок — устройства «Яндекса», VK, «Сбера». Популярностью также пользовались девайсы JBL и Xiaomi.

Аналитики спрогнозировали «Ведомостям», что продажи продолжат расти, но темпы будут снижаться по мере насыщения рынка. В ближайшие пару лет процент роста будет выражаться в двухзначных числах. 

Фото на обложке: r.classen / Shutterstock

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