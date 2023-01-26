В 2022 году ритейлеры продали 3 млн «умных» колонок

В 2022 году ритейлеры продали 3 млн «умных» колонок в России. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Больше всего россияне интересовались девайсами в декабре. Об этом RB.RU рассказали в «М.Видео-Эльдорадо» .

Средний чек на умную колонку был на уровне 8 тыс. рублей, в декабре – примерно 7,5 тыс. рублей.На спрос, по словам продавцов, повлияли расширение функциональности и разнообразие бюджетных версий устройств.

В тройке самых популярных моделей умных колонок — устройства «Яндекса», VK, «Сбера». Популярностью также пользовались девайсы JBL и Xiaomi.

Аналитики спрогнозировали «Ведомостям», что продажи продолжат расти, но темпы будут снижаться по мере насыщения рынка. В ближайшие пару лет процент роста будет выражаться в двухзначных числах.

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