В 2022 году ритейлеры продали 3 млн «умных» колонок в России. Это в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Больше всего россияне интересовались девайсами в декабре. Об этом RB.RU рассказали в «М.Видео-Эльдорадо» .
Средний чек на умную колонку был на уровне 8 тыс. рублей, в декабре – примерно 7,5 тыс. рублей.На спрос, по словам продавцов, повлияли расширение функциональности и разнообразие бюджетных версий устройств.
В тройке самых популярных моделей умных колонок — устройства «Яндекса», VK, «Сбера». Популярностью также пользовались девайсы JBL и Xiaomi.
Аналитики спрогнозировали «Ведомостям», что продажи продолжат расти, но темпы будут снижаться по мере насыщения рынка. В ближайшие пару лет процент роста будет выражаться в двухзначных числах.
Фото на обложке: r.classen /
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