ФАС уличила банки в недобросовестной рекламе накопительных счетов

Антимонопольщики уличили банки в недобросовестной рекламе накопительных счетов. Максимальную доходность, которую обещают кредитные организации, получают очень мало клиентов – только 256 из 10 тыс., заметили в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба России разослала банкам десять предупреждений из-за недобросовестной рекламы накопительных счетов, и по двум из них завела дела. Об этом рассказал замруководителя ведомства Андрей Кашеваров.

Кредитные организации нередко меняют ставку по счетам, которую анонсируют в рекламе. Поскольку максимальная ставка в соответствии с условиями договора может применяться только к деньгам, которые хранятся на депозитах не менее года, на максимальную доходность по этим счетам могут рассчитывать небольшое число клиентов, отметили в ФАС.

«Такой способ привлечения клиентской базы является недобросовестным», – подчеркнули в ведомстве.

Согласно статистике, которую ФАС запросила у банков, только 256 человек из 10 тыс. получили максимальную доходность по открытым накопительным счетам.

Возможность открытия накопительного счета предлагают почти все российские банки. Базовая ставка по счетам у большинства кредитных организаций разная и составляет от 4% до 5%.

Фото на обложке: ФАС России