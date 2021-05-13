«Русский стаканчик»: США стали крупнейшим импортером российского мороженого

США почти в четыре раза нарастили импорт российского мороженого по итогам первого квартала 2021 года, пишет РБК. В результате Штаты стали крупнейшим импортером этого продукта, опередив многолетних лидеров в лице Китая и стран СНГ.

Объем экспорта российского мороженого в США вырос на 370% и составил $4,7 млн по итогам Q1 2021, ссылается РБК на данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России. В весовом выражении экспорт составил 1,9 тысяч тонн.

На втором месте среди импортеров – Китай, куда было поставлено товара на сумму $2,6 млн. На третьем и четвертом местах – Монголия и Украина. Общий объем экспорта российского мороженого по итогам первого квартала 2021 года вырос на 61% и составил $14 млн.

«Самый российский вид мороженого – стаканчик, за рубежом его называют “русский стаканчик”. Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом», – цитирует РБК гендиректора Кореновского молочно-консервного комбината Игоря Московцева. Он добавил, что мороженого в США потребляется много, особенно в южных штатах, таких как Флорида или Калифорния, и, на его взгляд, российское мороженое выигрывает по качеству.

Экспорт мороженого из России за последние пять лет вырос вдвое – с 13 тысяч до 25 тысяч тонн в год. В прошлом году Россия вошла в двадцатку мировых экспортеров с долей 1,2%.

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