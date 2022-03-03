США ввели санкции против российских чиновников и бизнесменов

США ввели персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и членов их семей. «Черный список» опубликован на сайте Белого дома, в нем 19 государственных служащих и предпринимателей, а также 47 членов их семей.
Санкционный список опубликован на сайте Белого Дома.
«Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования», – говорится в сообщении Белого Дома.
В «черный список» Белого Дома вошли:
- Дмитрий Песков;
- Алишер Усманов;
- Николай Токарев, его супруга Галина и дочь Майя;
- Борис Ротенберг, его супруга Карина и сыновья Роман и Борис;
- Аркадий Ротенберг, его дочь Лилия и сыновья Павел и Игорь;
- Сергей Чемезов, его супруга Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия;
- Игорь Шувалов, его супруга Ольга, сын Евгений и дочь Мария;
- Евгений Пригожин, его супруга Полина, дочь Любовь и сын Павел.
Санкции введены также против бизнеса и имущества попавших в список россиян. В отношении них также будут применены ограничения на выдачу виз.
Фото на обложке: Andrea Izzotti /
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