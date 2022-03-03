США ввели санкции против российских чиновников и бизнесменов

США ввели персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и членов их семей. «Черный список» опубликован на сайте Белого дома, в нем 19 государственных служащих и предпринимателей, а также 47 членов их семей.

Санкционный список опубликован на сайте Белого Дома.

«Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования», – говорится в сообщении Белого Дома.

В «черный список» Белого Дома вошли:

Дмитрий Песков;

Алишер Усманов;

Николай Токарев, его супруга Галина и дочь Майя;

Борис Ротенберг, его супруга Карина и сыновья Роман и Борис;

Аркадий Ротенберг, его дочь Лилия и сыновья Павел и Игорь;

Сергей Чемезов, его супруга Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия;

Игорь Шувалов, его супруга Ольга, сын Евгений и дочь Мария;

Евгений Пригожин, его супруга Полина, дочь Любовь и сын Павел.

Санкции введены также против бизнеса и имущества попавших в список россиян. В отношении них также будут применены ограничения на выдачу виз.

Фото на обложке: Andrea Izzotti / Shutterstock