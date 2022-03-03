Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США ввели санкции против российских чиновников и бизнесменов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

США ввели персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и членов их семей. «Черный список» опубликован на сайте Белого дома, в нем 19 государственных служащих и предпринимателей, а также 47 членов их семей.

США ввели санкции против российских чиновников и бизнесменов

Санкционный список опубликован на сайте Белого Дома.

«Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования», – говорится в сообщении Белого Дома.

В «черный список» Белого Дома вошли:

  • Дмитрий Песков;
  • Алишер Усманов;
  • Николай Токарев, его супруга Галина и дочь Майя;
  • Борис Ротенберг, его супруга Карина и сыновья Роман и Борис;
  • Аркадий Ротенберг, его дочь Лилия и сыновья Павел и Игорь;
  • Сергей Чемезов, его супруга Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия;
  • Игорь Шувалов, его супруга Ольга, сын Евгений и дочь Мария;
  • Евгений Пригожин, его супруга Полина, дочь Любовь и сын Павел.

Санкции введены также против бизнеса и имущества попавших в список россиян. В отношении них также будут применены ограничения на выдачу виз.

Фото на обложке: Andrea Izzotti / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, связанных с «военной операцией» на Украине
  2. 2 S7 Airlines сократила полетную программу и отменила часть международных рейсов
  3. 3 Владельцы кинотеатров заявили об угрозе ликвидации всей отрасли кинопоказа
  4. 4 Банки предупреждали Путина о катастрофических последствиях «военной операции на Украине» — Frank RG
  5. 5 GitHub отказался блокировать российских разработчиков
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ