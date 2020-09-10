Оператор вендинговых автоматов Uvenco начал развивать собственные кофейни

Оператор вендинговых автоматов ГК Uvenco Бориса Белоцерковского начала развивать собственные кофейни в торговых центрах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гендиректор группы Арвидас Алутис сообщил изданию, что первая такая точка уже работает под брендом Self Cafe в одном из торговых центров на юге Москвы. Новое кафе объединяет дистрибуцию кофе и продажу готовой еды через киоски самообслуживания.

Заведение выглядит как стойка с бариста и четыре посадочных места. Формат планируется апробировать на нескольких точках в течение этого и следующего года, окончательное решение по экспансии будет принято через несколько месяцев.

По итогам 2020 года «Infoline-Аналитика» прогнозирует двукратное падение выручки в сегменте киосков самообслуживания, рассчитанных на офисных работников. Из-за перехода во время пандемии COVID-19 на удаленный формат работы резко снизился трафик в бизнес-центрах, где компания обычно устанавливает свои торговые автоматы.

Другие участники этого сегмента пока «переосмысливают подход к вендинговому бизнесу», как, например, Delivery Club.

В пресс-службе компании сообщили «Ъ», что сейчас проект по развитию сети киосков самообслуживания DC Daily (до пандемии насчитывала более 300 точек) заморожен. Не исключено, что Delivery Club, как заявили там, найдет новый формат развития бизнеса в рамках партнерства Сбербанка и Mail.ru Group.

В сети «Вкусвилл», управляющей до пандемии более чем 200 вендинговыми автоматами, весной и летом наблюдали падение продаж на 50%, сейчас работу возобновили 150 точек самообслуживания. Компания рассчитывает выйти на докризисную выручку в октябре.

В «Азбуке вкуса» развитием микромаркетов занялись только в апреле: ритейлер устанавливает их в жилых комплексах, но после снятия режима самоизоляции решил работать и в бизнес-центрах.

Фото: Instagram Uvenco