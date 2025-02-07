Студии попросили убрать «невыполнимые требования» из законопроекта о видеоиграх

Российские игровые студии попросили депутатов исключить из законопроекта о регулировании видеоигр «невыполнимые требования». Об этом говорится в направленном в Госдуму письме участников рынка, которое есть в распоряжении РБК.

Обращение направили Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ, объединяет VK, Astrum Ent, Федерацию компьютерного спорта и другие организации), Ассоциация игровой индустрии (включает разработчика «Мира танков» «Леста Игры»), МТС и юридическая компания ЭБР.

Одним из невыполнимых требований авторы письма считают необходимость обеспечить беспрепятственный и непрерывный доступ к игровому аккаунту. «Технологии работают таким образом, что любое обновление (игры) способно повлечь за собой прерывание доступа без умысла владельца сервиса», — говорится в документе.

В пресс-службе АПРИОРИ РБК также уточнили, что «поправки предлагают исключить обязанность разработчика сохранять доступ к видеоигре бесконечно, в режиме 24х7х365, и обязывают его сформулировать условия прекращения и ограничения доступа к игре в лицензионном соглашении».

Помимо прочего, студии предложили сохранить налоговые IT-льготы для разработчиков игр, внедрить гибкий механизм маркировки игр и провести экспериментальное тестирование перед обязательным введением этой системы, а также предусмотреть возможность оспорить экспертизу игр в досудебном порядке.

Законопроект о регулировании игр был внесен в Госдуму в декабре. Документ устанавливает ряд требований к распространителям игр и онлайн-магазинам, в частности, предлагает ввести обязательную маркировку игр по содержанию и несколько способов регистрации на игровых сервисах, например, через «Госуслуги».

В начале января зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что законопроект о регулировании игр не обязывает геймеров проходить идентификацию в играх только через «Госуслуги». По словам депутата, это будет лишь один из вариантов авторизации.

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