Видеокарты в России подешевели в пять раз за полгода

Видеокарты на российском рынке подешевели в пять раз за последние полгода. На примере GeForce RTX 3090 – в марте она стоила 500 тысяч рублей, в октябре – 100 тысяч рублей. Причиной как недавнего роста цен, так и текущего их падения, стали майнеры.

О динамике цен на видеокарты в России владелец майнинговой фермы рассказал Forbes.

Если в марте 2022 года новая GeForce RTX 3090 стоила 500 тысяч рублей, то в октябре цена упала до 100 тысяч рублей. Младшая модель – RTX 3080 – стоила 132 тысячи рублей, сейчас же на сайтах объявлений ее можно купить за 65 тысяч рублей.

Собеседник издания связывает падение цен со сменой протокола Ethereum – второй по популярности криптовалюты в мире с долей рынка в 20%.

В сентябре Ethereum перешла на протокол Proof-Of-Stake, по которому трансакции подтверждаются держателями криптовалюты. Действовавший ранее протокол подразумевал обработку трансакций мощностями видеокарт майнеров.

Также на падении цены GeForce RTX 30-ой серии мог сказаться выход новой линейки видеокарт 40-ой серии. В России в рознице их начали продавать 13 октября по цене от 140 тысяч рублей за штуку, но все устройства раскупили в день официального старта продаж.

Фото на обложке: Caspar Camille Rubin / Unsplash