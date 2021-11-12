Visa снизила тарифы за прием карт для крупных маркетплейсов в России

Международная платежная система Visa с февраля 2022 года установит специальные тарифы за прием карт к оплате для Ozon, Wildberries и еще 14 маркетплейсов. Их размер составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара.

Речь идет о межбанковской комиссии, или интерчейндже. Это часть эквайринговой комиссии — общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина, сообщил РБК.

Размер этой комиссии устанавливает платежная система, но он является доходом банка, выпустившего карту покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер).

В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа достигает примерно 70%. Сейчас размер интерчейнджа в e-commerce составляет от 1,9 до 2,4%, эквайринговая комиссия для крупного бизнеса — 2%, для среднего — 2,4%.

Программа для онлайн-магазинов будет действовать три года. Чтобы получить льготные тарифы, им необходимо выполнить ряд условий:

Размер интерчейнджа составит 1,4% для токенизированных платежей через Apple Pay, Samsung Pay и другие приложения, 1,5% — для платежей с вводом карточных данных, если общий годовой объем платежей на сайте магазина — от 25 млрд до 150 млрд рублей;

Размер комиссии для токенизированных платежей составит 1,2%, для карточных — 1,3%, если общий годовой объем интернет-транзакций превысит 150 млрд рублей;

На площадке должна отсутствовать ценовая дискриминация по картам Visa.

Помимо крупных онлайн-магазинов льготные тарифы с 9 июля 2022 года установят для онлайн-магазинов мебели и товаров для дома с большим объемом продаж, с 6 августа 2022 года — для крупных онлайн-магазинов бытовой техники.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, ритейлеры смогут потратить сэкономленные на эквайринге деньги на развитие инфраструктуры, доставку товаров в труднодоступные населенные пункты и улучшение сервиса. Кроме того, они будут стимулировать предоплаченные платежи за счет скидок и баллов при оплате на сайте, ожидает эксперт.

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Фото на обложке: Unsplash