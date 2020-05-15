«ВКонтакте» запустила платформу с тренировками от профессиональных спортсменов

«ВКонтакте» создала платформу «Тренировки», на которой пользователи смогут заниматься спортом под руководством профессиональных инструкторов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

Тренировки будут проходить в прямом эфире.

В проекте собраны спортивные и танцевальные направления для пользователей с любым уровнем подготовки. Курсы ведут фитнес-тренеры, хореографы, блогеры и профессиональные спортсмены.

Партнер проекта — министерство спорта: на платформе проходят регулярные занятия от квалифицированных тренеров по разным направлениям — от общей физической подготовки до растяжки и работы над координацией.

В соцсети сообщили, что в скором времени на платформе появятся уроки с олимпийцами и зарядка с космонавтами.

Чтобы выбрать направление и тренера, нужно вступить в официальное сообщество проекта и обсудить с чат-ботом свои предпочтения. По результатам опроса бот предложит занятия и поможет составить удобное расписание. Также «Тренировки» доступны в приложении «Коронавирус».

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