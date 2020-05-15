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«ВКонтакте» запустила платформу с тренировками от профессиональных спортсменов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» создала платформу «Тренировки», на которой пользователи смогут заниматься спортом под руководством профессиональных инструкторов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» запустила платформу с тренировками от профессиональных спортсменов

Тренировки будут проходить в прямом эфире.

В проекте собраны спортивные и танцевальные направления для пользователей с любым уровнем подготовки. Курсы ведут фитнес-тренеры, хореографы, блогеры и профессиональные спортсмены.

Партнер проекта — министерство спорта: на платформе проходят регулярные занятия от квалифицированных тренеров по разным направлениям — от общей физической подготовки до растяжки и работы над координацией.

В соцсети сообщили, что в скором времени на платформе появятся уроки с олимпийцами и зарядка с космонавтами.

Чтобы выбрать направление и тренера, нужно вступить в официальное сообщество проекта и обсудить с чат-ботом свои предпочтения. По результатам опроса бот предложит занятия и поможет составить удобное расписание. Также «Тренировки» доступны в приложении «Коронавирус».

Фото: Unsplash

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15 мая 2020

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17 мая 2020

КИвО

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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