«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки через сайт

Во «ВКонтакте» теперь можно устраивать групповые видеозвонки в десктопной версии сайта. Добавлять собеседников можно прямо во время разговора. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Во время общения можно добавлять новых участников, использовать видеосвязь или только голосовую.

«Функциональность сервиса будет быстро расширяться: мы планируем увеличивать количество участников и добавлять новые возможности, которые позволят справляться с самыми разными задачами», — комментирует руководитель команды мессенджера «ВКонтакте» Вячеслав Шебанов.

По собственным данным компании, в первом квартале 2020 года ежемесячное количество звонков «ВКонтакте» увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 года — до 64 млн в месяц.

В мае групповые видеозвонки появились в мобильном приложении VK. Максимальное количество участников разговора пока остается прежним — 8 человек. Режим тет-а-тет звонков «ВКонтакте» можно использовать с 2018 года.

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