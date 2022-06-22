VK начала внедрять оплату покупок и сервисов по QR-коду

Пользователи VK получили возможность оплачивать покупки и сервисы по QR-коду в ряде сервисов корпорации — «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Моем мире», играх Mail.ru. Об этом говорится в сообщении VK.
В дальнейшем список сервисов с возможностью такой оплаты будет расширяться.
Оплата стала возможна после начала сотрудничества VK Pay с Национальной системой платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП), объясняет VK.
Оплата по QR-коду доступна в интерфейсе VK Pay: нужно выбрать СБП, после чего система сформирует QR-код. Если код открыт на ноутбуке или десктопе, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета. Если страница открыта на смартфоне, достаточно нажать кнопку перехода к оплате.
Фото на обложке: VK
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24 июня 2022