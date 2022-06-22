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VK начала внедрять оплату покупок и сервисов по QR-коду

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи VK получили возможность оплачивать покупки и сервисы по QR-коду в ряде сервисов корпорации — «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Моем мире», играх Mail.ru. Об этом говорится в сообщении VK.

VK начала внедрять оплату покупок и сервисов по QR-коду

В дальнейшем список сервисов с возможностью такой оплаты будет расширяться.

Оплата стала возможна после начала сотрудничества VK Pay с Национальной системой платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП), объясняет VK.

Оплата по QR-коду доступна в интерфейсе VK Pay: нужно выбрать СБП, после чего система сформирует QR-код. Если код открыт на ноутбуке или десктопе, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета. Если страница открыта на смартфоне, достаточно нажать кнопку перехода к оплате.

Фото на обложке: VK

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