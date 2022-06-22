Пользователи VK получили возможность оплачивать покупки и сервисы по QR-коду в ряде сервисов корпорации — «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Моем мире», играх Mail.ru. Об этом говорится в сообщении VK.

VK начала внедрять оплату покупок и сервисов по QR-коду