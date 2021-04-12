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«VK Работа» и «Роскосмос» рассказали о тайных героях космонавтики

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

«VK Работа» и «Роскосмос» запустили совместный проект «Космос с человеческим лицом», посвящённый рабочим профессиям в российской ракетно-космической отрасли. 

«VK Работа» и «Роскосмос» рассказали о тайных героях космонавтики

В проекте приняли участие восемь героев, чья работа обычно остаётся скрытой от глаз общественности.

По словам создателей, цель проекта — показать важность рабочих профессий на примере интервью инженеров, конструкторов, сварщиков и других сотрудников дочерних организаций «Роскосмоса». Восемь героев в формате небольших интервью рассказали, как пришли в профессию и каким видят свой вклад в российское ракетостроение.

Также в рамках проекта у пользователей есть возможность подать резюме на вакансии «Роскосмоса».

«Рабочие профессии лежат в основе деятельности почти всех мировых компаний. Именно благодаря рядовым сотрудникам мы получаем посылки, водим автомобили, живем в квартирах, добираемся до работы на метро или автобусах. Мы создали проект «Космос с человеческим лицом», чтобы не только показать важность таких профессий, но и дать возможность обычным людям стать частью по-настоящему великой отрасли и внести свой вклад в освоении космоса», — комментирует управляющий директор VK Работа Алла Аршевская.

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Фото: VK Работа.

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