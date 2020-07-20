В интернет утекли данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов

В интернете в открытом доступе обнаружились данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщает исследовательская команда vpnMentor.

На незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, в том числе электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, модели телефонов пользователей и идентификаторы устройств.

Общий объем утечки — 1,2 ТБ.

У многих приложений более 1 млн скачиваний в Google Play и AppStore, а пользовательский рейтинг — выше 4,5, отмечает vpnMentor.

«Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщил, что среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян.

Опрошенные изданием эксперты допускают, что это может привести к спаму, фишинговым рассылкам, а также взлому других аккаунтов пользователей, если злоумышленники будут использовать адреса электронных почт и пароли.

Фото: Unsplash