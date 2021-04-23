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Все дни с 1 по 11 мая будут выходными — Путин

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Президент России Владимир Путин в ближайшее время подпишет указ, согласно которому все дни с 1 по 11 мая станут выходными.

Все дни с 1 по 11 мая будут выходными — Путин

Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать дни между майскими празниками нерабочими. Соответствующий указ президент подпишет в ближайшее время.

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