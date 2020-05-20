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Интернет-магазин Vsemayki поможет барам, кофейням и ресторанам, пострадавшим в кризис

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Онлайн-магазин Vsemayki предложил барам, кофейням и ресторанам сделать мерч. Компания создаст на своем сайте специальную именную подкатегорию, где люди смогут купить вещи с принтами, предложенными заведениями общепита. Для заведений запуск мерча будет бесплатным. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Vsemayki.

Интернет-магазин Vsemayki поможет барам, кофейням и ресторанам, пострадавшим в кризис

Интернет-магазин поможет участникам акции создать первые принты, настроить личный кабинет, поделится трафиком. Также компания возьмет на себя обработку заказов, производство вещей и организацию доставки. 

«Сейчас люди заходят и выбирают футболки с котами, а будут выбирать с котами от любимого кафе или смешными фразами и знать, что треть средств мы отдадим заведению. Само заведение участвует только на этапе создания изображений и все, дальше даже заказы не нужно обрабатывать, а можно решать другие задачи», — рассказали в пресс-службе Vsemayki.

Заведения сами будут решать, какие принты в своей категории они хотят разместить в интернет-магазине, из чего будут состоять наборы из мерча: только футболки или еще кружки, пледы, чехлы для телефона, открытки и т.д.

Компания рекомендует участникам акции рисовать более интересные дизайны, чем просто лого кафе, чтобы они могли понравиться большему количеству людей.

Принять участие в акции смогут и те кафе, рестораны и бары, которые уже закрылись. Мерч поможет им покрыть часть долгов, выплатить зарплаты или заложить первый капитал для восстановления. 

Стать участником акции можно, написав на почту [email protected] с темой письма #встретимсяпосле.

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27 мая 2020

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28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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